Bursa’da nefes kesen Eren operasyonu saniye saniye kamerada

Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri nefes kesen kovalamaca sonucu piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. "Eren" isimli operasyonda şüphelinin yakalanma anı havadan da böyle yansıdı.