banner4556

Bursa’da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

banner4336

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Bursa’da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
banner4581

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

banner4575

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsaören kavşağından Cerrah kavşağına seyir halinde olan Eyüp Eren (21) idaresindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters dururken, aydınlatma direği devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Samet Tüter (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616