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Bursa’da otomobil yangını tüplü müdahale sonucu büyümeden söndürüldü

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Bursa’da otomobil yangını güvenlikçilerin tüplü erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Bursa’da otomobil yangını tüplü müdahale sonucu büyümeden söndürüldü
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Bursa’da otomobil yangını güvenlikçilerin tüplü erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. O sırada Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane özel güvenlik görevlileri yangın tüpünü alarak aleve müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Otomobil sahibi güvenlik görevlilerine teşekkür ederek itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

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