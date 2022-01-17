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Bursa’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

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Bursa’da şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
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Bursa’da şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda kapılar koç başlarıyla kırılırken uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 35 şahıs gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar ecstasy tablet, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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