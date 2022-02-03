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Bursa’da sağanak yağış kaza getirdi

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Bursa’da yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa’da sağanak yağış kaza getirdi
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Bursa’da yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza Zafer Mahallesinde meydana geldi. 16 ZY 1103 plakalı kamyonet sürücüsü A.K., Zafer bulvarında yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi. Bu esnada 16 ANG 024 plakalı otomobil sürücüsü M.G., yağışın da etkili olması sebebiyle aracı durduramayarak kamyonete çarptı. Kayganlaşan yolda kamyonet sürüklenirken, lastiği koparak refüje çıktı. Araçlarda bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte bir süre aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar polis kontrolünde yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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