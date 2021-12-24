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Bursa’da sahte içki operasyonu

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yılbaşı öncesinde 5 adrese yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da sahte içki operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yılbaşı öncesinde 5 adrese yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Baykoca, Cuma, Ertuğrulgazi, Yeni ve Yunusemre mahallelerinde bulunan 5 iş yerine operasyon düzenledi. 5 işyerinde yapılan aramada 163 paket bandrolsüz kaçak sigara, 14,3 kilogram Nargile Tütün, 34 bin 400 adet boş makaron, 42 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 3 adet Elektronik Tütün Sarma Makinası, 18 kilogram kaçak tütün, bir adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği, bir adet kurusıkı tabanca, toplamda 40 litre sahte rakı ele geçirildi. Operasyonda Abdulfettah E., Ceylan K., Muhammet S.A., Nevzat H., Bilal J. ve Abizer K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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