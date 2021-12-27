Bursa’da sakar hırsız kamerada

Bursa’da bir dükkandan elektrik kablolarını çalmak isterken düşen sakar hırsız ile at arabalı, şemsiyeli ve çekçek arabasıyla çöp konteynırı çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Bir hırsız ise daireye gireceği sırada polis tarafından yakalandı.

Bursa’da bir hafta içerisinde farklı yerlerde meydana gelen değişik hırsızlıklar kameralara yansıdı. Bir dükkandan elektrik kablosunu çalmaya çalışan hırsız, çıktığı masanın devrilmesi sonucu yere düştü. Pes etmeyen hırsız, masanın üzerine tekrar çıkarak, kalan kabloları sökmeye devam etti.

Yol kenarında duran çöp konteynırına gelen çekçek arabalı 3 kişi ise arabayla önünü kapattıkları çöp bidonunu yükleyerek hızla oradan uzaklaştı.

Bir başka olayda ise, sokak arasında bulunan park halindeki aracı el feneriyle kontrol ederken ıslanmamak için şemsiye açan zanlı da kameralara yansıdı.

Bu arada, at arabalı hırsızlar, sokak arasında gezerken, kapalı bir dükkanın önünde duran koliyi araca yükleyerek ortadan kayboldu. Gece saatlerinde meydana gelen başka bir olayda ise, bir kişinin ekmek teknesi olan el arabası çalındı.

Öte yandan, şüpheli başka bir kişi ise, daireye gireceği sırada polis ekiplerinin gelmesiyle yakayı ele verdi. Bu anların hepsi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.