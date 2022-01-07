Bursa’da şehit aileleri "Kesişme: Eren İyi ki Varsın" filminde buluştu.

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri, şehit, gazi aileleri ve öğrenciler, "Kesişme: Eren İyi ki Varsın" filmini izledi. Film 350 kişilik özel bir oturum ile izlendi. Duygulu anların yaşandığı faaliyet sonrasında başta Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği yetkilileri programı organize eden kurumlara teşekkür etti.