Bursa’da servis kazası

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki servis aracının karıştığı kaza ucuz atlatıldı.

kaza, saat 07.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vergi Dairesi karşısında sabah saatlerinde seyir halinde bulunan iki işçi servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Servislerden biri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Hafif yaralanan iki işçi, ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.