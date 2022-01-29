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Bursa’da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

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Bursa’nın İznik ilçesinde üzerinde yazı ve şekilli sütun bulunan tarihi eseri parçalayıp yolun kenarına attılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu
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Bursa’nın İznik ilçesinde üzerinde yazı ve şekilli sütun bulunan tarihi eseri parçalayıp yolun kenarına attılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan tarihi kent İznik’te bir alanda parçalanarak yolun kenarına atılmış tarihi eserler bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar Şok olurken durum emniyete bildirildi. Uzmanlara göre lahit olduğu iddia edilen tarihi eserin çevresinde incelemede bulunan polisler alana emniyet şeridi çektiler. Üzerinde roma yazıları ve sütunlar ile çevrili bulunan tarihi eserin üzerinde çeşitli aletlerin de parçalandığı izler bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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