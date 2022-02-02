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Bursa’da tır kazası nedeniyle Yalova-Bursa yolu ulaşıma kapandı

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Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yan yattı. Tır nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken tırın çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Bursa’da tır kazası nedeniyle Yalova-Bursa yolu ulaşıma kapandı
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Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yan yattı. Tır nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken tırın çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

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Kaza, Gemlik ilçesi karsak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif atlatırken Yalova-Bursa yolu bir süre trafiğe kapandı. Tır, çekici yardımıyla kaldırıldı, ardından yol trafiğe açıldı.

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