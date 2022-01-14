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Bursa’da trafiği tehlikeye sokan motosikletliye ceza yağdı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüzüstü yatıp trafiği tehlikeye sokan sürücü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 5 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, dava açıldı.

Bursa’da trafiği tehlikeye sokan motosikletliye ceza yağdı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüzüstü yatıp trafiği tehlikeye sokan sürücü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 5 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, dava açıldı.

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İnegöl ilçesinde, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün tehlikeye aldırış etmediği anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak sürücü ve motosikleti tespit ettiler. 16 KBT 83 plakalı motosikletin sürücüsü Enes D.’ye sürücü belgesiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, koruyucu kask kullanmamak ve abartı egsoz kullanmaktan dolayı toplam 5 bin 886 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüye ayrıca şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yargılanacak.

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