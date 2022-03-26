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Bursa’da trafikte tehlikeli taşımacılık

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Bursa’da trafikteki diğer insanların canını tehlikeye atarak at arabası ve otomobilde tonlarca yük taşıdılar.

Bursa’da trafikte tehlikeli taşımacılık
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Bursa’da trafikteki diğer insanların canını tehlikeye atarak at arabası ve otomobilde tonlarca yük taşıdılar.

Tehlikeli taşımacılık merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda kameralara kaydedildi. Otomobilde diğer insanların canını tehlikeye atarak tonlarca yük taşıyan kişi, pes dedirtti. Diğer bir görüntüde ise Bursa’nın en işlek ana yolunda at arabası trafiği tehlikeye soktu. Kimseye aldırış etmeden yolunda ilerleyen at arabası, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Yaşanan anlar ise saniye saniye vatandaşlar tarafından güvenlik kameralarına yansıdı.

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