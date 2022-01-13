banner4556

Bursa’da uyuşturucu operasyonu

banner4336

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu
banner4582

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu, S.Ç. (28) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise bin 500 gram kubar esrar, 137 gram toz esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 12 bin 200 lira ele geçirildi.

banner4575

Operasyon kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheliler, S.Ç. (28) E.K. (30) ve A.Ş. (26) adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vali Şıldak Engelli sporcuları makamında misafir...
Vali Şıldak Engelli sporcuları makamında misafir...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349