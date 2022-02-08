Bursa’da yağış kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı

Bursa’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi. 2 şoför ve 1 yolcu yaralandı. Kaza yapan tır nedeniyle Bursa-İzmir karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak yağış dolayısıyla meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek adına dün yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrası gece saatlerinden itibaren Bursa genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken, kazalarda beraberinde geldi. İddiaya göre, Bursa-İzmir karayolu Uluabat mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşana yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önünde seyreden bir diğer tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki tırın dorsesi savrularak aynı yönde seyreden üçüncü bir çekicinin kazaya karışmasına neden oldu. Bursa-İzmir karayolu kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, bir sürücü araçta sıkıştı, 1 şoför ve 1 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer kamyon sürücüleri yaralanan ve araçta sıkışan sürücüleri ve yolcunun sakinleşmesini sağladı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Bursa-İzmir karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Yapılan incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.