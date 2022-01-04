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Bursa’da yangına uykuda yakalandılar

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Bursa’da bir köy evinin çatı katı katında başlayan yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Evde uyuyan aile son anda çıkarken; ev kullanılmaz hale geldi.

Bursa’da yangına uykuda yakalandılar
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Bursa’da bir köy evinin çatı katı katında başlayan yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Evde uyuyan aile son anda çıkarken; ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, 04.50 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Büyükdeliller Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin her tarafını sararken uyuyan aile ise panikle kendilerini dışarı atıp itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Keles ve İhsaniye grubundan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı. Ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

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Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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