Bursa’da yangında can pazarı

Bursa’da yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı kadın, alevlerin arasında kalmaktan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın birinci katında yaşayan yaşlı kadının mutfağında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın evin tamamını sararken, durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevler arasında mahsur kalan ve dışarıya çıkamayan yaşlı kadınını kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.