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Bursa’da yaşlı adam evde koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu

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Bursa’da uzun süredir kendinden haber alınamayan yaşlı adam evde koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu.

Bursa’da yaşlı adam evde koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu
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Bursa’da uzun süredir kendinden haber alınamayan yaşlı adam evde koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu.

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Olay, İznik’e bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Ahmet Altay’ın (80) evinden uzun bir süredir çıkmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen yakınları eve girdiklerinde yaşlı adamı koltuğunda oturur vaziyette ölü buldu. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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