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Bursa’da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

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Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve narkotik ekiplerinin desteğiyle 150 polisin katılımıyla Altıparmak mahallesi Arap Şükrü sokağında yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri gerçekleştirildi. 12 işyeri denetlenirken 7’sine işlem yapıldı.

Bursa’da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve narkotik ekiplerinin desteğiyle 150 polisin katılımıyla Altıparmak mahallesi Arap Şükrü sokağında yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri gerçekleştirildi. 12 işyeri denetlenirken 7’sine işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteği ile Altıparmak mahallesi Arap şükrü sokağında 150 personel ile sahte alkol denetimleri yapıldı. Denetlemelerde 152 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 12 iş yeri denetlenirken 7’sine işlem yapıldı.

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Yapılan denetimlerin vatandaşın sağlığına yönelik olduğuna belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yılbaşına kadar artarak devam edeceğini ifade etti.

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