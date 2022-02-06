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Bursa’da yolu kapatıp çiftetelli oynadılar

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde asker konvoyu yolu ulaşıma kapattı. Araç içindeki gençler, kapattıkları yolda çiftetelli oynadılar.

Bursa’da yolu kapatıp çiftetelli oynadılar
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde asker konvoyu yolu ulaşıma kapattı. Araç içindeki gençler, kapattıkları yolda çiftetelli oynadılar.

Olay Cuma mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Asker konvoyundaki gençler, İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarını araçlarıyla ulaşıma kapattılar. Araçlardan inen gençler, çiftetelli oynarken meşalede yaktılar.

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Cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Dakikalarca yolu kapatan gençler, araç sürücülerinin yoğun klakson çalmasıyla araçlarına binerek yollarına devam ettiler.

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