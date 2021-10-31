Bursa’da zincirleme kaza: 2 otomobil ve 1 servis aracı çarpıştı

Bursa’da 2 otomobil ve 1 servis aracı çarpıştı. Kazada yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Bursa’da zincirleme kaza: 2 otomobil ve 1 servis aracı çarpıştı
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Bursa’da 2 otomobil ve 1 servis aracı çarpıştı. Kazada yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Orhaneli yolu Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Arkasından gelen Mehmet Sevgin idaresindeki servis aracı ise duramayarak otomobile çarptı. Kazada servis aracında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralanırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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