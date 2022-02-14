Bursa’daki bir işyerinde korkutan yangın

Bursa’da bir işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın anları vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi C113. sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm işyerini saran yangın nedeniyle yükselen dumanlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangını fark eden çalışanlar kendilerini dışarıya atarken, olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken işyerinde maddi zarar meydana geldi. Yangın anları ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.