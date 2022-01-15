Bursa’daki cinnetin sebebi 20 liralık oyun çıktı

Bursa’da, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku’yu tabancayla öldürdükten sonra intihara kalkışan Orcay Korku’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası yapılan araştırmalarda Gözde Koru’nun cep telefonuna indirdiği 20 liralık oyun sebebiyle eşiyle tartıştığı, özel güvenlikçi Orçay Korku’nun bu sebeple cinnet geçirdiği iddia edildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Orcay Korku, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku ile cep telefonuna indirdiği 20 liralık oyun yüzünden tartışmaya başladığı, sonrasında tartışmanın artmasıyla o sırada evde bulunan Gözde Koru’nun anne ve babasının araya girerek sakinleştirdiği öğrenildi. Daha sonra öfkeli çiftin sakin bir şekilde odaya girdikleri ve kapıyı kilitledikleri kısa süre sonrada silah seslerinin geldiği belirtildi.

Silah seslerini duyan anne ve baba kilitli kapıyı açamayınca polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gözde Korku’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olcay Korku’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Gözde Korku’nun cenazesi, ilçede gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu anne ve babanın, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiği, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.