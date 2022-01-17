Bursa’daki kimyasal madde fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Bursa’da patlamaların da yaşandığı kimya fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekstil yardımcı kimyasallarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikadaki çalışan 15 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi. Zaman zamanda patlamalarında yaşandığı kimya fabrikasında ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yoğun şekilde söndürme çalışmalarına devam ediyor.