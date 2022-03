Büyük uyuşturucu operasyonu...Mal varlıklarına el konuldu...Termal kamerayla böyle yakalandılar

Bursa merkezli 6 ilde 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti narkotik ve özel harekat ekipleri uyuşturucu tacirlerinin kapılarını koç başlarıyla kırdı. Kaçmak isteyenler termal dron ile takip edilerek gözaltına alındı. Operasyonda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 12 bin 400 uyuşturucu hap, 500 gram metamfetamin, 10 kilogram esrar, kokain ve 4 tüfek ele geçirildi. Türkiye’de ilk kez operasyon anında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 bin TL, 12 ev, 12 araç, 3 tarla tarlaya da el konuldu. Zanlılardan 23’ü tutuklanırken, 56’sının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1500 polisin katılımıyla Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1500 polis katılımıyla uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlenen operasyonda önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi.

Termal dron destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid,10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9000 adet ecstasy hap, 3400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye’de ilk defa aynı anda el konuldu.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56’sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polislerin operasyona çıkış anları ve nefes kesen takipleri, zanlıların evlerine yönelik baskınlar da polis kamerasıyla an be an kaydedildi.