Büyükada’da lodos nedeniyle iskele hasar aldı, yollar su altında kaldı

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Büyükada’da dev dalgalar oluştu. İskele ve çevresindeki mekanlar dalgaların vurmasıyla büyük hasar gördü. Sahil yolu su altında kalırken parke taşları yerinden sökülerek etrafa saçıldı.

İstanbul genelinde dün başlayan lodos bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Büyükada’da şiddetli lodosun etkisiyle kıyıda dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle sahil sular altında kaldı. Vapur iskelesi ve çevresindeki mekanlar hasar gördü. Sahil yolu ve çocuk parkındaki parke taşları da yerinden sökülerek çevreye saçıldı. Büyükada’da fırtına ve dalgalar nedeniyle maddi hasar oluştuğu gözlendi.