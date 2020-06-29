Büyükada’da lüks bisiklet hırsızlığı kamerada

Büyükada’da toplam değeri yaklaşık 4 bin TL olan iki bisiklet çalan biri Azerbaycan uyruklu iki şahıs polis tarafından yakalandı. Şahısların polis merkezinde işlemleri devam ettiği sırada, bir vatandaşın polise iki adet bisikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine şahısların çaldığı bisikletlerin vatandaşla ait olduğu tespit edildi. Şahsın bisikleti önce sokakta sürdüğü, ardından kimsenin fark etmediğini düşünerek bisikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükada’da 28 Haziran tarihinde saat 10.50 sıralarında yaşanan olayda, bir erkek şahsın bahçe duvarından atladığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri Azerbaycan uyruklu O.G (13) ve şüpheli Ş.G. (26) isimli şahısları ikamet bahçesinde yakaladı. Şahısların yanında bulunan değeri yaklaşık 2 bin TL olan iki adet bisiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin polis merkezinde işlemleri devam ederken Ç.O. (46) adlı kişi polis merkezine gelerek iki adet bisikletinin çalındığını ihbar etti. Polis ekipleri, yakaladıkları şahıslardan elde edilen bisikletlerin, ihbarda bulunan vatandaşa ait olduğunu belirledi. Ç.O’ya bisikletleri teslim edildi.

Şüpheli Azerbaycan uyruklu O.G (13) ve şüpheli Ş.G. (26) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahsın, kaldırımda bulunan bisikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs kaldırımda bulunan bisikletlerden birini alıyor ve bir süre sokakta turluyor. Kendisine kimsenin müdahale etmeyeceğini anlayınca da olay yerinden bisikletle uzaklaşıyor.