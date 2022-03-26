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Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği

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Büyükada’da 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tarihi binada maddi hasar oluştu.

Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
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Büyükada’da 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tarihi binada maddi hasar oluştu.

Yangın, 15.00 sıralarında Büyükada’da bulunan tarihi Splendid Palace otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi otelde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, tarihi otelin, Balkan Savaşları zamanında yeterli sayıda hastane olmaması yüzünden hastane olarak ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra Rus askerleri ile onların ailelerinin konaklaması için kullanıldığı öğrenildi.

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