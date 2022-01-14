banner4556

Büyükçekmece elektrik kesen görevlilere "mınçıka" ile dayak kamerada

banner4336

Büyükçekmece’de kaçak elektrik kullandığı iddia edilen binaya elektrik kesmeye gelen BEDAŞ görevlileri baba-oğul tarafından "mınçıka" ile darp edildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükçekmece elektrik kesen görevlilere "mınçıka" ile dayak kamerada
banner4584

Büyükçekmece’de kaçak elektrik kullandığı iddia edilen binaya elektrik kesmeye gelen BEDAŞ görevlileri baba-oğul tarafından "mınçıka" ile darp edildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binada kaçak elektrik kullanımı tespit edildi. Binaya elektrik kesmeye gelen elektrik kurumu ekipleri tepki ile karşılaştı. Yaşanan tepki sonrası elektrik görevlileri apartmanda bir baba ve oğulları tarafından darp edildi. Yaşanan anlarda kurum görevlileri "mınçıka" adı verilen dövüş sporunda kullanılan aletle darp edilmeleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye darp edildi.

banner4575

Görevliler ile kavga eden baba Harun Uçar, "Elektrik kurumundan geldiler ve bize apartmanın içinde saldırdılar. Çocuklarım da işten gelmişti ve uyuyorlardı. Kalktılar ve çalışanlara vurdular. Ölen yaralanan yok. Evinizde babanıza saldırsalar ne yaparsınız" diyerek kendisini savundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip...
5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321