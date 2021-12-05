Büyükçekmece Gölü kenarında kadın cesedi bulundu

Büyükçekmece Gölü yakınlarında bulunan bir arazide 20 yaşında genç kız cesedi bulundu. Kızını o halde gören baba göz yaşlarına hakim olamadı

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölünde bulunan Kanuni sultan Süleyman köprüsü yanında gerçekleşti. Köprü üstünden geçen vatandaşlar göl kenarında bulunan cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin Elif T (20) isimli genç kadına ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından genç kızın cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

"Kızının cesedini gören baba göz yaşlarına hakim olamadı"

İlk tespiti polislerin yapmasının ardından kızın yakınlarından babası cesedi tespit etmek için olay yerine geldi. Kızını yerde gören baba göz yaşlarına hakim olamayıp arabasının kaputuna başını dayayarak ağladı. Polis ekiplerinin olay ilgili çalışmaları sürüyor

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 14:20