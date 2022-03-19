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Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza

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TEM otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Zincirleme sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza
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TEM otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Zincirleme sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Aniden bastıran kar yağışı sonrası yol karla kaplandı. Yolda kayan bir hususi araca arkadan gelen tır çarptı. Kazaya aynı istikamette seyreden bir tanker ve iki otomobil de karıştı. 5 araçlık zincirleme kaza sonrası TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan sürücülerden Sadettin Kapısız, “Bir araç orta şeritte yanlamasına durdu. Onun arkasından bir tır geldi. Ben de diğer tıra çarptım. Toplamda 5 araba çarpıştık” dedi.

Kazaya karışan araçları kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü

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