Büyükçekmece’de 7 ayrı adresten ayakkabı çalan bisikletli hırsız yakalandı

Büyükçekmece’de 3 farklı mahalleden 7 ayrı adresten 7 çift ayakkabı çalan bisikletli hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bisikletli sırt çantalı Y.K.(25) isimli şahsı durdurdu. Y.K.’nın üst aramasında sırt çantasından 7 çift ayakkabı çıktı. Polisin sorgulaması üzerine şahıs 7 çift ayakkabıyı 3 ayrı mahalleden 7 ayrı adresten çaldığını itiraf etti. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘açıktan hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklandı.