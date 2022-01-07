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Büyükçekmece’de 7 ayrı adresten ayakkabı çalan bisikletli hırsız yakalandı

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Büyükçekmece’de 3 farklı mahalleden 7 ayrı adresten 7 çift ayakkabı çalan bisikletli hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece’de 7 ayrı adresten ayakkabı çalan bisikletli hırsız yakalandı
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Büyükçekmece’de 3 farklı mahalleden 7 ayrı adresten 7 çift ayakkabı çalan bisikletli hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bisikletli sırt çantalı Y.K.(25) isimli şahsı durdurdu. Y.K.’nın üst aramasında sırt çantasından 7 çift ayakkabı çıktı. Polisin sorgulaması üzerine şahıs 7 çift ayakkabıyı 3 ayrı mahalleden 7 ayrı adresten çaldığını itiraf etti. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘açıktan hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklandı.

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