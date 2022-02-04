Büyükçekmece’de arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan boş bir arazide polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin Büyükçekmece Pınar Mahallesinde bulunan boş bir arazide dört gün önce helikopter destekli olarak başlattığı çalışmalar sürüyor. İş makineleri ile çalışmalar devam ederken, aramaların kayıp ihbarı üzerine Anadolu Adliyesi tarafından soruşturma başlatılan 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın cesedine ulaşılmak için olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerince yapılan kazı ve arama çalışmaları ise geniş güvenlik önlemleri ile dördüncü gününde de devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece’deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında ise 20’den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı.