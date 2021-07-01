Büyükçekmece’de arkadaşını darp edip ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Büyükçekmece’de restoran çıkışı arkadaşını darp ederek ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, 24 Haziran Perşembe günü Selim Erdeğer, arkadaşı İ.A. ile Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’ndeki bir mekana oturmaya gitti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Selim Erdeğer’in bir başka arkadaşı Cezayir G. ve dört arkadaşı mekana geldi. Daha sonra, İ.A.’nın ifadesine göre saat 00.10 sıralarında restoran çıkışı otoparkta Selim Erdeğer ile Cezayir G.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Selim Erdeğer, Cezayir G.’den aldığı tekme ve yumruk darbelerinin etkisiyle yere düşerek başını sert bir cisme çarptı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarken Selim Erdeger kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Olayın arından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler 29 Haziran günü 13 suç kaydı bulunan şüpheli Cezayir G. ile 12 suç kaydı bulunan Ahmet Ç.’yi Bahçelievler’de, 3 suç kaydı bulunan Can D.M. ile 17 suç kaydı bulunan Taner S.’yi Büyükçekmece’de yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi.

Şüpheliler, dün sabah emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Can D.M. ve Taner S. serbest bırakılırken, Ahmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezayir G. ise tutuklanarak ceza evine konuldu.