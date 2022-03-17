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Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.

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Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.

Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
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Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.

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