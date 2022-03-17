Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.