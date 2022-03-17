banner4556

Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.

banner4664

Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.

Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
banner4584
banner4336

Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı
Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı
  1. EDİRNE

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666