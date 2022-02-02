Büyükçekmece’de boş alandaki aramada vidanjör desteği

İstanbul Büyükçekmece’de boş bir alanda dün gece polis tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli arama, bugün de kepçe ve su birikintisinin giderilmesi için vidanjör yardımıyla devam etti. Aramanın Anadolu Adliyesine bağlı bir soruşturma gereği yapıldığı söylendi.

Pınartepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde İstanbul Polisi tarafından boş bir alanda helikopter destekli bir arama çalışması yapılmaya başlanmıştı. Yapılan çalışmalar bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmalarda bölgede biriken su birikintisini kaldırmak için vidanjörden de yardım alındı. Aramalarda bir kepçe de hazır bulundu. Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Aramalardan henüz sonuç alınmazken polisin alandaki araması devam ediyor.