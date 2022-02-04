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Büyükçekmece’de boş arazide bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

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Büyükçekmece’de boş arazide yapılan kazı çalışmalarının 4’üncü gününde bulunan Murat Kartal’ın cesedi, yapılan çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Büyükçekmece’de boş arazide bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
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Büyükçekmece’de boş arazide yapılan kazı çalışmalarının 4’üncü gününde bulunan Murat Kartal’ın cesedi, yapılan çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan aramalarda, Murat Kartal’ın cansız bedeni, Büyükçekmece Pınar Mahallesi’ndeki boş arazide bulundu. Aramaların 4’üncü gününde bulunan ceset, olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Aramalarda kullanılan iş makinesiyle birlikte ekiplerin bir kısmı aramaların yapıldığı araziden ayrıldı. Polis, güvenlik amaçlı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 21:29
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