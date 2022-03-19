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Büyükçekmece’de çatıdan çıkan yangın paniğe neden oldu

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Büyükçekmece’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Büyükçekmece’de çatıdan çıkan yangın paniğe neden oldu
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Büyükçekmece’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve polis ekipleri gelirken, metrelerce yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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