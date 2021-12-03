Büyükçekmece’de çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi

Büyükçekmece’de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içerisindeki dairelerini gören anne ve kızı ise gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olay, 14.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Evlerinin alevler içinde kaldığını gören anne ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının tam olarak neden çıktığını bilmediğini söyleyen Mert Yıldırım, "Yangın çıkmış. Çatıda çalışma yapıyorlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçeride mahsur kalan yok" dedi.