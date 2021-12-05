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Büyükçekmece’de denizde tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükçekmece’de denizde tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece’de denizde tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükçekmece’de denizde tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti.

Olay, Büyükçekmece sahilde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece’den havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Düşme anına tanık olan vatandaşlar, pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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