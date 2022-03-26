Büyükçekmece’de eve kaçak alkol baskını

Büyükçekmece’de bir evde kaçak alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, evde satışa hazır halde litrelerce kaçak alkol buldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir şahsın evde kaçak alkol satışı ve imalatı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan operasyonda, 12 şişe kaçak alkol, 1 adet bidon içerisinde 6 litre kaçak alkol ele geçirilirken, A.T.A. isimli şahıs yakaladı.

Şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.