Kaza, Büyükçekmece-Silivri istikameti E-5 yan yol da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fıat hafif ticari 23 BY 748 plakalı araç sürücüsü Yusuf Y. (19) seyir halindeyken, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Y. benzin istasyonu dalarak tanıtım panolarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın tüpleriyle aracın yanına gelen vatandaşlar, tedbir amaçlı köpük sıktılar. Aracın benzin pompalarına gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece’de faciadan son anda dönüldü
BÜYÜKÇEKMECE’DE SEYİR HALİNDE OLAN 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, YOLCU OTOBÜSÜNÜN SIKIŞTIRMASI SONUCU DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK, BENZİN İSTASYONUNA ÇARPTI. SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞIRKEN, BÜYÜK PANİK YAŞAYAN VATANDAŞLAR OTOMOBİL İÇİNE YANGIN TÜPÜ SIKTI. FACİADAN DÖNÜLEN O KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.
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