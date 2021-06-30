Büyükçekmece’de feci olay

Büyükçekmece’de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı. Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, Binak’a çarparak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza anı güvenlik kamerasındaYaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Binak’ın yolda yürürken köpeğin havlayarak üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atlaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Binak’a kamyonun çarpması yer alıyor.