Büyükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Büyükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak’ta yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü biri kadın 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri yerlerde bulunan boş kovanlar ve kesici aletler üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 01:46