Büyükçekmece’de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Büyükçekmece’de eski eşi tarafından boğarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Eski eşini öldürdükten sonra sokağa çıkıp “Öldürdüm onu” diye bağırdıktan sonra polisi arayıp teslim olmuş.
Esin’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Büyükçekmece’de eski eşi tarafından boğarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Eski eşini öldürdükten sonra sokağa çıkıp “Öldürdüm onu” diye bağırdıktan sonra polisi arayıp teslim olmuş.
Büyükçekmece’de eski eşi tarafından boğarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Eski eşini öldürdükten sonra sokağa çıkıp “Öldürdüm onu” diye bağırdıktan sonra polisi arayıp teslim olmuş.
Esin’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.