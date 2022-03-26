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Büyükçekmece’de korkutan bina yangını: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Büyükçekmece’de bir binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece’de korkutan bina yangını: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Büyükçekmece’de bir binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan ve korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangında mahsur kalan vatandaşların korku dolu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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