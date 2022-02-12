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Büyükçekmece’de minibüste ’maske’ tartışması kamerada

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Büyükçekmece Esenyurt arasında çalışan bir minibüse binen maskesiz 2 kadın yolcu kendilerini uyaranlara, “Seni öldürürüm bak. Ölmezsin genç yaşta merak etme” dedi. Yaşanan tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Büyükçekmece’de minibüste ’maske’ tartışması kamerada
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Büyükçekmece Esenyurt arasında çalışan bir minibüse binen maskesiz 2 kadın yolcu kendilerini uyaranlara, “Seni öldürürüm bak. Ölmezsin genç yaşta merak etme” dedi. Yaşanan tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Büyükçekmece Esenyurt arasında çalışan bir minibüste yaşandı. Yolcu olarak araca binen 2 kadın kendisini uyaran vatandaşlara tepki gösterdi. Maskesiz kadınlar tartışma sırasında vatandaşlara, “Seni öldürürüm he. Ölmezsin genç yaşta merak etme” dedi.

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Tartışma minibüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

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