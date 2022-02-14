banner4556

Büyükçekmece’de musluk hırsızlığı

banner4664

Büyükçekmece’de 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalan şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı olan şahısın hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Büyükçekmece’de musluk hırsızlığı
banner4583

Büyükçekmece’de 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalan şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı olan şahısın hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

banner4336

Büyükçekmece’de 29.10.2021- 25.01.2022 tarihleri arasında 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalınması üzerine polis ekipleri inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede şüpheli E.İ.’nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. İlk görüntüde hırsızın çaldıklarını valizle götürdüğü görülürken, diğer bir görüntüde ise eve iki kere giren hırsızın pencerenin korkuluğunu elindeki demir sopayla kaldırıp alttan girdiği daha sonra bir kutu ile çıktığı görüldü. Hırsızın eve ilk girişinde musluk, ikinci girişinde ise jeneratör çalındığı öğrenildi. Yapılan çalışma doğrultusunda Mimar Sinan Mahallesi’nde yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zirek: “Galip geldiğimiz için çok mutluyuz”
Zirek: “Galip geldiğimiz için çok mutluyuz”
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666