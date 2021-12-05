banner4556

Büyükçekmece’de paramotor denizde tekneye çakıldı

banner4336

Büyükçekmece’de sahilde paramotor denizde bağlı tekneye çakıldı. Paramotorun düşme anı kameraya yansırken, yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece’de paramotor denizde tekneye çakıldı
banner3909
banner4558

Büyükçekmece’de sahilde paramotor denizde bağlı tekneye çakıldı. Paramotorun düşme anı kameraya yansırken, yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyükçekmece sahilde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece’den havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Düşme anına tanık olan vatandaşlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot tedavi altına alındı.

YORUM EKLE
Gönder

banner4391

banner4321

banner3841