Büyükçekmece’de paramotor denizde tekneye çakıldı

Büyükçekmece’de sahilde paramotor denizde bağlı tekneye çakıldı. Paramotorun düşme anı kameraya yansırken, yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyükçekmece sahilde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece’den havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Düşme anına tanık olan vatandaşlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot tedavi altına alındı.